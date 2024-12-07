Трепещи, Реал! Аталанта — Милан 2:1. Видео голов и обзор матча
Бергамаски на неимоверном ходу
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Cottini
“Аталанта” долго доминировала над “Миланом”, вчетверо чаще пробивала в створ ворот, но забить победный мяч удалось только под конец игры.
Для бергамасков эта победа уже 9-я кряду во всех турнирах, а не проигрывает команда Гасперини аж с 24 сентября. Следуюший в календаре у "Аталанты" "Реал", и ему точно стоит быть настороже.
15-й тур Серии А. Бергамо. "Гевисс Стэдиум"
"Аталанта" - "Милан" - 2:1
Голы: де Кетеларе, 12, Лукман, 87 — Мората, 22
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