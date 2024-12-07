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Трепещи, Реал! Аталанта — Милан 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Бергамаски на неимоверном ходу

Трепещи, Реал! Аталанта — Милан 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Cottini

UA-Футбол
Новина українською

“Аталанта” долго доминировала над “Миланом”, вчетверо чаще пробивала в створ ворот, но забить победный мяч удалось только под конец игры.

Для бергамасков эта победа уже 9-я кряду во всех турнирах, а не проигрывает команда Гасперини аж с 24 сентября. Следуюший в календаре у "Аталанты" "Реал", и ему точно стоит быть настороже.

15-й тур Серии А. Бергамо. "Гевисс Стэдиум"

"Аталанта" - "Милан" - 2:1

Голы: де Кетеларе, 12, Лукман, 87 — Мората, 22

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