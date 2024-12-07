Еще и Флика выгнали. Бетис — Барселона 2:2. Видео голов и обзор матча
Плохой вечер для каталонцев
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto
"Барселона" в гостях не показала своего футбола, и хотя забила дважды, пропустить могла в несколько раз больше.
Френки де Йонг — антигерой; он в простой ситуации привез пенальти на свои ворота. Ганси Флика это так расстроило, что он набросился на судей и был удален. Так "Барсе" лидерство будет сохранить непросто.
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"Бетис" - "Барселона" - 2:2
Голы: Ло Чельсо, 68 (с пенальти), Диао, 90+4 — Левандовский, 39, Ферран Торрес, 82
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