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Еще и Флика выгнали. Бетис — Барселона 2:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Плохой вечер для каталонцев

Еще и Флика выгнали. Бетис — Барселона 2:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" в гостях не показала своего футбола, и хотя забила дважды, пропустить могла в несколько раз больше.

Френки де Йонг — антигерой; он в простой ситуации привез пенальти на свои ворота. Ганси Флика это так расстроило, что он набросился на судей и был удален. Так "Барсе" лидерство будет сохранить непросто.

16-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Барселона" - 2:2

Голы: Ло Чельсо, 68 (с пенальти), Диао, 90+4 — Левандовский, 39, Ферран Торрес, 82

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