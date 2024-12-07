Без Кейна тоже могут. Бавария — Хайденхайм 4:2. Видео голов и обзор матча

"Бавария" без травмированного Гарри Кейна имела проблемы против "Хайденхайма", но решила их с помощью удачных замен.

На второй тайм Венсан Компани выпустил Джамала Мусиялу и Леона Горецку, которые забили три гола из четырех. Отрыв "Баварии" от преследователей в таблице сохранен — 6 баллов. Но и плохая новость тоже есть — очередная травма Комана.

13-й тур Бундеслиги. Мюнхен. "Альянц Арена"

"Бавария" - "Хайденхайм" - 4:2

Голы: Упамекано, 18, Мусияла, 56, 90+1, Горецка, 84 — Хонсак, 50, Дорш, 85