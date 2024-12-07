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Подножка от бывших. Ювентус — Болонья 2:2. Видео голов и обзор матча

Видео

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Подножка от бывших. Ювентус — Болонья 2:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Image Photo Agency

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"Ювентус" дома не обыграл бывшую команду своего тренера Тиаго Мотты - "Болонью".

Более того, "Старая синьора" уступала 0:2 по ходу матча и ушла от поражения аж в добавленное время. С одной стороны, это удача. С другой — отставание от лидеров Серии А продолжает расти, так "Юве" за Скудетто не поборется.

15-й тур Серии А. Турин. "Ювентус Стэдиум"

"Ювентус" - "Болонья" - 2:2

Голы: Копмейнерс, 62, Мбангула, 90+2 — Ндойе, 30, Побега, 52

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