Нет Довбика — есть победа. Рома — Лечче 4:1. Видео голов и обзор матча
Первый успех Раньери после назначения
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Maffia/NurPhoto
"Рома" добыла первую победу за семь матчей во всех турнирах и первую под руководством Клаудио Раньери. На своем поле "Волки" смяли защиту "Лечче".
Примечательно, что матч из-за гриппа пропускал Артем Довбик, и без него кризисный коллектив заиграл гораздо лучше. Плохой знак для украинца.
15-й тур Серии А. Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Лечче" - 4:1
Голы: Салемакерс, 13, Манчини, 59, Писилли, 66, Коне, 86 — Крстович, 40 (с пенальти)
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