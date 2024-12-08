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Нет Довбика — есть победа. Рома — Лечче 4:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Первый успех Раньери после назначения

Нет Довбика — есть победа. Рома — Лечче 4:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Maffia/NurPhoto

UA-Футбол
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"Рома" добыла первую победу за семь матчей во всех турнирах и первую под руководством Клаудио Раньери. На своем поле "Волки" смяли защиту "Лечче".

Примечательно, что матч из-за гриппа пропускал Артем Довбик, и без него кризисный коллектив заиграл гораздо лучше. Плохой знак для украинца.

15-й тур Серии А. Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Лечче" - 4:1

Голы: Салемакерс, 13, Манчини, 59, Писилли, 66, Коне, 86 — Крстович, 40 (с пенальти)

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