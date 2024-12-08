Даже Мбаппе забил. Жирона — Реал Мадрид 0:3. Видео голов и обзор матча

"Реал" в гостях имел проблемы с "Жироной" только стартовые полчаса. Дальше забил Беллингем — и хозяева развалились.

Отличился даже Килиан Мбаппе, которого нынче не критикует только ленивый. Тем временем в таблице Мадрид подобрался к "Барсе" на расстояние двух очков; получается, он скрытый лидер.

16-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Реал Мадрид" - 0:3

Голы: Беллингем, 36, Гюлер, 55, Мбаппе, 62