Даже Мбаппе забил. Жирона — Реал Мадрид 0:3. Видео голов и обзор матча
"Сливочные" снова подбираются к лидерству
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Реал" в гостях имел проблемы с "Жироной" только стартовые полчаса. Дальше забил Беллингем — и хозяева развалились.
Отличился даже Килиан Мбаппе, которого нынче не критикует только ленивый. Тем временем в таблице Мадрид подобрался к "Барсе" на расстояние двух очков; получается, он скрытый лидер.
16-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" - "Реал Мадрид" - 0:3
Голы: Беллингем, 36, Гюлер, 55, Мбаппе, 62
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