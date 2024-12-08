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Даже Мбаппе забил. Жирона — Реал Мадрид 0:3. Видео голов и обзор матча

Видео

"Сливочные" снова подбираются к лидерству

Даже Мбаппе забил. Жирона — Реал Мадрид 0:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

UA-Футбол
Новина українською

"Реал" в гостях имел проблемы с "Жироной" только стартовые полчаса. Дальше забил Беллингем — и хозяева развалились.

Отличился даже Килиан Мбаппе, которого нынче не критикует только ленивый. Тем временем в таблице Мадрид подобрался к "Барсе" на расстояние двух очков; получается, он скрытый лидер.

16-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Реал Мадрид" - 0:3

Голы: Беллингем, 36, Гюлер, 55, Мбаппе, 62

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Реал (Мадрид) Жирона
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