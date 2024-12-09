Камбэчище имени Гризманна. Атлетико — Севилья 4:3. Видео голов и обзор матча
День в Испании завершился выдающимся шоу
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
"Атлетико" дома уступал по ходу игры "Севилье" 1:3, но вырвал победу в добавленное время.
Антуан Гризманн, как обычно, герой — на его счету два мяча в самое важное время. Александр Серлот много мазал и подвел команду, но это уже неважно. Главное — есть победа, и "Атлетико" уже вовсю включается в чемпионскую гонку.
16-й тур Примеры. Мадрид. "Рияд Эйр Метрополитано"
"Атлетико" - "Севилья" - 4:3
Голы: де Пауль, 10, Гризманн, 62, 90+4, Самуэл Лино, 79 — Лукебакьо, 12, Ромеро, 32, Хуанлу, 57
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