Камбэчище имени Гризманна. Атлетико — Севилья 4:3. Видео голов и обзор матча

"Атлетико" дома уступал по ходу игры "Севилье" 1:3, но вырвал победу в добавленное время.

Антуан Гризманн, как обычно, герой — на его счету два мяча в самое важное время. Александр Серлот много мазал и подвел команду, но это уже неважно. Главное — есть победа, и "Атлетико" уже вовсю включается в чемпионскую гонку.

16-й тур Примеры. Мадрид. "Рияд Эйр Метрополитано"

"Атлетико" - "Севилья" - 4:3

Голы: де Пауль, 10, Гризманн, 62, 90+4, Самуэл Лино, 79 — Лукебакьо, 12, Ромеро, 32, Хуанлу, 57