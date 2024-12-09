Отдали лидерство Аталанте. Наполи — Лацио 0:1. Видео гола и обзор матча
И даже не сенсация
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Maffia/NurPhoto
“Наполи” перед этим уик-эндом возглавлял таблицу Серии А, но у "Лацио" три подряд победы и отличный состав, поэтому случившееся сенсацией назвать язык не поворачивается.
Скорее уж, это месть футбольных богов. Посреди недели "Наполи" выпустил на "Лацио" в Кубке резерв, посчитав турнир неважным — и вот чем они "ответили". Новый лидер Серии А - "Аталанта".
15-й тур Серии А. Неаполь. "Диего Марадона"
"Наполи" - "Лацио" - 0:1
Гол: Исаксен, 79
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