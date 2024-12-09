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Отдали лидерство Аталанте. Наполи — Лацио 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео

И даже не сенсация

Отдали лидерство Аталанте. Наполи — Лацио 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Maffia/NurPhoto

UA-Футбол
Новина українською

“Наполи” перед этим уик-эндом возглавлял таблицу Серии А, но у "Лацио" три подряд победы и отличный состав, поэтому случившееся сенсацией назвать язык не поворачивается.

Скорее уж, это месть футбольных богов. Посреди недели "Наполи" выпустил на "Лацио" в Кубке резерв, посчитав турнир неважным — и вот чем они "ответили". Новый лидер Серии А - "Аталанта".

15-й тур Серии А. Неаполь. "Диего Марадона"

"Наполи" - "Лацио" - 0:1

Гол: Исаксен, 79

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