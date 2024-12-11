Чуда не произошло. Шахтер - Бавария 1:5. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтер" в Гельзенкирхене сыграл свой условно домашний матч Лиги чемпионов с "Баварией".
Матч начался резво – уже к 12-й минуте команды обменялись голами, но в раздевалку "Бавария" ушла, ведя в счете – в концовке тайма забил Мюллер.
Ну а после перерыва гости и вовсе устроили разгром - еще три гола и итоговіе 1:5 для "Шахтера".
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Голы: Кевин (5) – Лаймер (12), Мюллер (45), Олисе (70, пен., 90+3), Мусиала (87)
Обзор матча:
Гол Кевина:
Гол Лаймера:
Гол Мюллера:
Первый гол Олисе:
Гол Мусиалы:
Второй гол Олисе:
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
11.12.2024 в 00:03
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