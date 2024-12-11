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Чуда не произошло. Шахтер - Бавария 1:5. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено

Видеообзор поединка

Чуда не произошло. Шахтер - Бавария 1:5. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" в Гельзенкирхене сыграл свой условно домашний матч Лиги чемпионов с "Баварией".

Матч начался резво – уже к 12-й минуте команды обменялись голами, но в раздевалку "Бавария" ушла, ведя в счете – в концовке тайма забил Мюллер.

Ну а после перерыва гости и вовсе устроили разгром - еще три гола и итоговіе 1:5 для "Шахтера".

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"Шахтер" - "Бавария" 1:5

Голы: Кевин (5) – Лаймер (12), Мюллер (45), Олисе (70, пен., 90+3), Мусиала (87)

Обзор матча:

Гол Кевина:

Гол Лаймера:

Гол Мюллера:

Первый гол Олисе:

Гол Мусиалы:

Второй гол Олисе:

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
11.12.2024 в 00:03
все игроки ШД только для УПЛ начиная Сундука
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Комментарии 5
alex.belogubko (одесса)
11.12.2024 в 00:03
все игроки ШД только для УПЛ начиная Сундука
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0
1
oleg.m.3972 (Харьков)
11.12.2024 в 00:03
Ну, 0-7 не случилось, как предсказывали дырявые... Забей Судаков, забей Троаре, забей Бондарь, не играй Бондаренко, вполне могли заработать какие-то очки. Да и пенальти - настолько натянут, что если б это случилось в штрафной Баварии, то его б даже не рассматривали. Сыграли, как смогли... Пушич, вагон, конечно не ставили, но может всё-таки зимой на выход ?
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0
1
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Просто Квашин (Харків)
11.12.2024 в 01:27
П'ять раз під0ри см0ктанули, а ти ка.цапська свинособака тут басні торочиш... якби... якби... Якби в жо.пі в тебе виросли гриби, ти б не шукав собі активного товариша, пе.дрило путінське !
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Bаrcelinius
10.12.2024 в 22:53
Судаков лошара блъ.
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1
2
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Просто Квашин (Харків)
11.12.2024 в 01:28
блъ...-- це професія твоєї мами Сари, яка працювала прибиральницею вокзалу Жмеринки, де й познайомилася з карманним злодієм по кличці "Вєтєр"... В результаті ти з'явився... пархатий шлемазл... а папашка не зря мав таке поганяло... через 3 дня після знайомства - його вітром здуло...
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