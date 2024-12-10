Шахтер - Бавария 1:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтер" в Гельзенкирхене сыграл свой условно домашний матч Лиги чемпионов с "Баварией".
Матч начался резво – уже к 12-й минуте команды обменялись голами, но в раздевалку "Бавария" ушла, ведя в счете – в концовке тайма забил Мюллер.
Ну а после перерыва гости добавили и третий – Грам сфолил в штрафной и Олисе на 70-й реализовал пенальти – 1:3.
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"Шахтер" - "Бавария" 1:3
Голы: Кевин (5) – Лаймер (12), Мюллер (45), Олисе (70, пен.)
Гол Кевина:
Гол Лаймера:
Гол Мюллера:
Гол Олисе:
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Bаrcelinius
10.12.2024 в 22:53
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