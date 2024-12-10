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Шахтер - Бавария 1:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Видео

Видеообзор поединка

Шахтер - Бавария 1:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" в Гельзенкирхене сыграл свой условно домашний матч Лиги чемпионов с "Баварией".

Матч начался резво – уже к 12-й минуте команды обменялись голами, но в раздевалку "Бавария" ушла, ведя в счете – в концовке тайма забил Мюллер.

Ну а после перерыва гости добавили и третий – Грам сфолил в штрафной и Олисе на 70-й реализовал пенальти – 1:3.

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"Шахтер" - "Бавария" 1:3

Голы: Кевин (5) – Лаймер (12), Мюллер (45), Олисе (70, пен.)

Гол Кевина:

Гол Лаймера:

Гол Мюллера:

Гол Олисе:

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Комментарии
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Bаrcelinius
10.12.2024 в 22:53
Судаков лошара блъ.
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Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
10.12.2024 в 22:53
Судаков лошара блъ.
Ответить
1
0

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