Рапид - Копенгаген. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Обе команды претендует на выход в плей-офф
Getty Images / Global Images Ukraine
В 6-м туре
"Рапид" с 10 очками идет на 9-м месте в турнирной таблице. У "Копенгагена" 8 баллов и 16-е место.
Игра пройдет в четверг, 19-го декабря. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 7.
Трансляція матчу Юргорден - ЛегіяСмотреть трансляцию
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