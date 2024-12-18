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Рапид - Копенгаген. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Видео

Обе команды претендует на выход в плей-офф

Рапид - Копенгаген. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В 6-м туре Лиги конференций австрийский "Рапид" примет датский "Копенгаген".

"Рапид" с 10 очками идет на 9-м месте в турнирной таблице. У "Копенгагена" 8 баллов и 16-е место.

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Игра пройдет в четверг, 19-го декабря. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 7.

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Трансляція матчу Юргорден - Легія
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