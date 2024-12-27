Довбик - в числе номинантов. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию церемонии вручения Globe Soccer Dubai Awards 2024
Globe Soccer Dubai Awards 2024: Смотреть онлайн ⋇ Прямая видеотрансляция церемонии ⋇ 27.12.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
27 декабря в Дубае (ОАЭ) состоится вручение ежегодной престижной премии Globe Soccer Award.
В число номинантов вошел и нападающий "Ромы" Артем Довбик. Украинец сразится за звание "Лучшего игрока года".
Конкурентами Довбика в этой номинации станут:
- Фил Фоден, Эрлинг Холанд (оба - "Манчестер Сити"), Гарри Кейн ("Бавария"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"/"Реал"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Винисиус Жуниор ("Реал"), Нико Уильямс ("Атлетик) и Ламин Ямаль ("Барселона").
Также на церемонии будут объявлены имена "Лучшего футболиста", "Лучшего тренера", "Лучшего молодого игрока" и "Лучший клуб" по итогам 2024 года.
Нынешнюю церемонию Globe Soccer Award в прямом эфире будет транслировать OTT-платформа MEGOGO Футбол 1. Начало трансляции – в 18:00 по киевскому времени.
Прямая трансляция церемонии вручения Globe Soccer Dubai Awards 2024Смотреть трансляцию
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