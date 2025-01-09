  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Офсайды помешали Бильбао спасти игру. Атлетик – Барселона 0:2. Обзор матча и видео голов
В тренде

Офсайды помешали Бильбао спасти игру. Атлетик – Барселона 0:2. Обзор матча и видео голов

Видео
Обновлено

Каталонцы будут бороться за трофей

Офсайды помешали Бильбао спасти игру. Атлетик – Барселона 0:2. Обзор матча и видео голов

Фото - Altaf Qadri / AP Photo

Новина українською

В первом тайме "сине-гранатовые" активнее действовали у чужих ворот (удары 7-5, в створ 4-1), потому и открыли счет. После перерыва подопечные Флика удвоили преимущество, но баски не сдались. В конце основного времени "львы" могли восстановить паритет, но дважды был зафиксирован офсайд.

Сегодня в поединке "Реал" (Мадрид) – "Мальорка" определится второй претендент на трофей.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча ½ финала Суперкубка Испании

Джидда. King Abdullah Sports City

Атлетик – Барселона 0:2

Голы: Гави, 17, Ямаль, 52

По теме
yellow-arrow
Россонери удивили соперника, совершив яркий камбэк. Интер - Милан 2:3. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Интер - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Суперкубка Италии
yellow-arrow
Волки приземлили орлов. Рома – Лацио 2:0. Обзор матча и видео голов
Суперкубок Испании Атлетик (Бильбао) Барселона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Setanta Sports Football
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости