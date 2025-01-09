Офсайды помешали Бильбао спасти игру. Атлетик – Барселона 0:2. Обзор матча и видео голов

В первом тайме "сине-гранатовые" активнее действовали у чужих ворот (удары 7-5, в створ 4-1), потому и открыли счет. После перерыва подопечные Флика удвоили преимущество, но баски не сдались. В конце основного времени "львы" могли восстановить паритет, но дважды был зафиксирован офсайд.

Сегодня в поединке "Реал" (Мадрид) – "Мальорка" определится второй претендент на трофей.

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Смотрите обзор матча ½ финала Суперкубка Испании

Джидда. King Abdullah Sports City

Атлетик – Барселона 0:2

Голы: Гави, 17, Ямаль, 52