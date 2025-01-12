Добро пожаловать на Энфилд. Ливерпуль – Аккрингтон 4:0. Обзор матча и видео голов

В гости к "Ливерпулю" приезжал представитель Второй лиги "Аккрингтон".

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот применил ротацию, выпустив трёх игроков основы.

В первой половине матча "Ливерпуль" показал своё преимущество. "Красные" нанесли 12 ударов из них 4 по воротам. Голы болельщики увидели в середине тайма. Открыл счёт Диогу Жота. Трент Александер-Арнольд "ракетным" ударом удвоил.

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Во втором тайме впервые с сентября вышел Кьеза и сделал два результативных действия. Благодаря ему гол забил Дэннс, а на 90-й минуте отметился сам итальянец.

"Ливерпуль" уверенно проходит дальше. Своего соперника "Красные" узнают во время жеребьёвки 12 января.

Кубок Англии. 1/32 финала, Ливерпуль

Ливерпуль – Аккрингтон 4:0

Голы: Жота (29), Александер-Арнольд (45), Дэннс (76), Кьеза (90)

Видеообзор матча: