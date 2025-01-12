На одного представителя Украины меньше в Кубке Англии. Брентфорд – Плимут 0:1. Обзор матча и видео голов
Сенсация
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Аутсайдер Чемпионшипа "Плимут" посетил "Брентфорд" Егора Ярмолюка.
В первом тайме "Брентфорд" ударил дважды по воротам соперника. Гости же нанесли один удар, но голов болельщики не увидили. Игра была "чистой" и без нарушений.
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Во втором тайме хозяева ни разу не ударили по воротам "Плимута" - все пять ударов были заблокированы футболистами гостей. Команда из Чемпионшипа своим шансом воспользовалась – один удар в створ и гол на 82-й минуте.
"Брентфорд" третий сезон подряд вылетает в первом для себя раунде кубка. "Плимут" сенсационно проходит далее.
Кубок Англии. 1/32 финала, Лондон
Брентфорд – Плимут 0:1
Голы: Уиттакер (82)
Видеообзор матча:
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