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Волевая победа матрасников на своем поле в матче с двумя красными. Атлетико - Байер 2:1. Обзор матча

Видео

Подопечные Диего Симеоне закрепляют свое положение в восьмерке лучших команд турнира

Волевая победа матрасников на своем поле в матче с двумя красными. Атлетико - Байер 2:1. Обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Видеообзор матча:

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Андрей Журба
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