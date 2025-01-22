Волевая победа матрасников на своем поле в матче с двумя красными. Атлетико - Байер 2:1. Обзор матча
Подопечные Диего Симеоне закрепляют свое положение в восьмерке лучших команд турнира
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Андрей Журба
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