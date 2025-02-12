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Дубля Холанда не хватило. Манчестер Сити - Реал 2:3. Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Дубля Холанда не хватило. Манчестер Сити - Реал 2:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

11 февраля состоялся самый громкий матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором "Манчестер Сити" принимал "Реал".

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При довольно ровном начале "Сити" открыл счет на 19-й минуте. Прошла неплохая атака с забросом Грилиша в штрафную, затем скидка от Гвардиола и удар Холанда. Судья долго слушал ВАР на предмет офсайда, но в итоге, гол засчитал. 1:0 – этот счет сохранился до перерыва.

Во втором тайме шоу продолжилось: Мбаппе сравнял, но Холанд на 80-й минуте вывел "Манчестер" вперед с пенальти. Тем не менее "Реал" за оставшиеся 15 минут при попустительстве обороны "горожан" не только сравнял, но и вырвал победу! 3:2 для "Реала", игра грандов оправдала вывеску, хотя вопросов к обороне все-таки много.

"Манчестер Сити" - "Реал" 2:3

Гол: Холанд (19, 80, пен.) - Мбаппе (60), Диас (86), Беллингем (90+2)

Обзор матча:

Первый гол Холанда:

Гол Мбаппе:

Второй гол Холанда:

Гол Диаса:

Гол Беллингема:

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