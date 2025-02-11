Манчестер Сити - Реал 2:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
11 февраля состоялся самый громкий матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором "Манчестер Сити" принимал "Реал".
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При довольно ровном начале "Сити" открыл счет на 19-й минуте. Прошла неплохая атака с забросом Грилиша в штрафную, затем скидка от Гвардиола и удар Холанда. Судья долго слушал ВАР на предмет офсайда, но в итоге, гол засчитал. 1:0 – этот счет сохранился до перерыва.
"Манчестер Сити" - "Реал" 2:1
Гол: Холанд (19, 80, пен.) - Мбаппе (60)
Гол Холанда:
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