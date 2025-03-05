Красота по-испански. Реал - Атлетико 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" принимал "Атлетико".
Хозяева быстро открыли счет – уже на 4-й минуте: Родриго на скорости сместился с фланга, оббежал трех защитников и дал под штангу.
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Впрочем, "Атлетико" смог отыграться еще до перерыва. Хулиан Альварес также свой гол сделал сам – ему удался потрясающий обводящий удар! 1:1 к перерыву.
Ну а после перерыва хозяева снова вышли вперед на 55-й минуте Браим Диас накрутил нескольких соперников и низом катнул под штангу.
2:1 - победа "Реала" в непростом матче.
"Реал" - "Атлетико" 2:1
Голы: Родриго (4), Браим Диас (55) – Альварес (32)
Обзор матча:
Гол Родриго:
Гол Альвареса:
Гол Браима Диаса:
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