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Реал - Атлетико 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Видеообзор поединка

Реал - Атлетико 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" принимал "Атлетико".

Хозяева быстро открыли счет – уже на 4-й минуте: Родриго на скорости сместился с фланга, оббежал трех защитников и дал под штангу.

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Впрочем, "Атлетико" смог отыграться еще до перерыва. Хулиан Альварес также свой гол сделал сам – ему удался потрясающий обводящий удар! 1:1 к перерыву.

Ну а после перерыва хозяева снова вышли вперед на 55-й минуте Браим Диас накрутил нескольких соперников и низом катнул под штангу.

2:1 - победа "Реала" в непростом матче.

"Реал" - "Атлетико" 2:1

Голы: Родриго (4), Браим Диас (55) – Альварес (32)

Обзор матча:

Гол Родриго:

Гол Альвареса:

Гол Браима Диаса:

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