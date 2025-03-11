Барселона - Бенфика 3:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
В 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" принимала "Бенфику". Первый матч неделю назад в Португалии закончился со счётом 1:0 в пользу каталонской команды.
Команды начали активно и обменялись голами уже к 13-й минуте.
Впрочем, затем доминировала "Барса" - идеальный, невероятный гол Ямаля и Рафинья в контратаке ближе к концовке первого тайма. 3:1 к перерву.
"Барселона" - "Бенфика" 3:1
Голы: Рафинья (11, 42), Ямаль (Ямаль, 27) – Отаменди (13)
Первый гол Рафиньи:
Гол Отаменди:
Гол Ямаля:
Второй гол Рафиньи:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Хоть он и забил. Ванат после матча с Зарей напихал 19-летнему Пономаренко. ВИДЕО
- В Раде допустили вывод Сил обороны из Курской области
- Налет на Москву. В РФ заявили о самой массированной атаке дронов в этом году
- Джокер Шомуродов снова забивает. Рома – Атлетик 2:1. Обзор матча
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн