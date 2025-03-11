Барселона - Бенфика 3:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" принимала "Бенфику". Первый матч неделю назад в Португалии закончился со счётом 1:0 в пользу каталонской команды.

Команды начали активно и обменялись голами уже к 13-й минуте.

Впрочем, затем доминировала "Барса" - идеальный, невероятный гол Ямаля и Рафинья в контратаке ближе к концовке первого тайма. 3:1 к перерву.

"Барселона" - "Бенфика" 3:1

Голы: Рафинья (11, 42), Ямаль (Ямаль, 27) – Отаменди (13)

Первый гол Рафиньи:

Гол Отаменди:

Гол Ямаля:

Второй гол Рафиньи: