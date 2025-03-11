И дело совсем не в Трубине. Барселона - Бенфика 3:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
В 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" принимала "Бенфику". Первый матч неделю назад в Португалии закончился со счётом 1:0 в пользу каталонской команды.
Команды начали активно и обменялись голами уже к 13-й минуте.
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Впрочем, затем доминировала "Барса" - идеальный, невероятный гол Ямаля, и Рафинья в контратаке ближе к концовке первого тайма.
"Барселона" - "Бенфика" 3:1
Голы: Рафинья (11, 42), Ямаль (Ямаль, 27) – Отаменди (13)
Обзор матча:
Первый гол Рафиньи:
Гол Отаменди:
Гол Ямаля:
Второй гол Рафиньи:
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