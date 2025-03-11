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Ливерпуль - ПСЖ 0:1. Гол Дембеле

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Видео точного удара

Ливерпуль - ПСЖ 0:1. Гол Дембеле

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" принимает "ПСЖ". Первый матч неделю назад во Франции закончился со счётом 1:0 в пользу английской команды.

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Тем не менее, в ответном матче парижане довольно быстро смогли создать интригу, забив уже на 12-й минуте.

"Ливерпуль" - "ПСЖ" 0:1

Гол: Дембеле (12)

Гол Дембеле:

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okolegko (Київ)
11.03.2025 в 22:58
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okolegko (Київ)
11.03.2025 в 22:58
123
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