Ливерпуль - ПСЖ 0:1. Гол Дембеле
Видео точного удара
Getty Images/Global Images Ukraine
В 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" принимает "ПСЖ". Первый матч неделю назад во Франции закончился со счётом 1:0 в пользу английской команды.
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Тем не менее, в ответном матче парижане довольно быстро смогли создать интригу, забив уже на 12-й минуте.
"Ливерпуль" - "ПСЖ" 0:1
Гол: Дембеле (12)
Гол Дембеле:
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okolegko (Київ)
11.03.2025 в 22:58
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