Атлетико - Реал 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
В ответном матче 1/8 финала "Атлетико" принимал "Реал". В первом поединке "сливочные" победили 2:1.
И "матрасники" уже на 28-й секунде открыли счет - Галлахер с пары метров затолкал мяч в сетку после флангового прострела.
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"Атлетико" - "Реал" 1:0 (первый матч: 1:2)
Гол: Галлахер (1)
Гол Галлахера:
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