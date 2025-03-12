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Атлетико - Реал 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

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Обновлено

Видеообзор поединка

Атлетико - Реал 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В ответном матче 1/8 финала "Атлетико" принимал "Реал". В первом поединке "сливочные" победили 2:1.

И "матрасники" уже на 28-й секунде открыли счет - Галлахер с пары метров затолкал мяч в сетку после флангового прострела.

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"Атлетико" - "Реал" 1:0 (первый матч: 1:2)

Гол: Галлахер (1)

Гол Галлахера:

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