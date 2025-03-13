Сливочные продираются в ¼ финала. Атлетико – Реал Мадрид 1:0 (пен. 2:4). Обзор матча

"Матрасники" уже на 28-й секунде открыли счет. Конор Галлахер с нескольких метров затолкал мяч в сетку после флангового прострела. Забив, "Атлетико" играл от обороны. Во втором тайме "Реал" не реализовал уда с точки – Винисиус пробил мимо. В результате дело дошло до серии пенальти.

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Смотрите обзор ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов

Мадрид. Metropolitano Stadium, 69 304 зрителя

Атлетико – Реал Мадрид 1:0 (пен. 2:4)

Гол: Галлахер, 1

Нереализованный пенальти: Винисиус, 70 (Реал)