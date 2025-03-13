Дубля Яремчука не хватило для общего успеха. Олимпиакос – Буде-Глимт 2:1. Видео голов и обзор матча

После поражения 0:3 в первом матче от "Буде-Глимта" "Олимпиакос" пытался отыграться дома.

Роман Яремчук вышел на замену в перерыве, оформил дубль, но для общей победы этого не хватило. 2:1, которые стали слабым утешением для греков – дальше идут норвежцы.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Олимпиакос" (Пирей, Греция) – "Буде-Глимт" (Буде, Норвегия) 2:1 (первый матч – 0:3)

Голы: Яремчук 53, 65 – Гег 36

Нереализованный пенальти: Родиней 63

Удаление: Цолакис 89 (прямая красная)