Дубля Яремчука не хватило для общего успеха. Олимпиакос – Буде-Глимт 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
фото из свободных источников
После поражения 0:3 в первом матче от "Буде-Глимта" "Олимпиакос" пытался отыграться дома.
Роман Яремчук вышел на замену в перерыве, оформил дубль, но для общей победы этого не хватило. 2:1, которые стали слабым утешением для греков – дальше идут норвежцы.
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Голы: Яремчук 53, 65 – Гег 36
Нереализованный пенальти: Родиней 63
Удаление: Цолакис 89 (прямая красная)
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