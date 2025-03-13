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Слабый матч римлян, слабый матч Довбика. Атлетик - Рома 3:1. Видео голов и обзор поединка

Видео
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Видеообзор поединка

Слабый матч римлян, слабый матч Довбика. Атлетик - Рома 3:1. Видео голов и обзор поединка

Getty Images

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

После победы в первом матче 2:1 "Рома" приехала в гости с "Атлетиком" с некоторым преимуществом, но…

Уже на 11-й минуте Хуммельс получил красную, "Атлетик" забил трижды, а Довбик, который вышел в старте, ничем не отметился.

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"Атлетик" - "Рома" 3:1

Голы: Н. Уильямс, 45+3, 82, Берчиче, 68 – Л.А. Паредес, 90+2 (пен.)

Удаление: Хуммельс, 11

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