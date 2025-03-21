Уругвай - Аргентина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
Уругвай - Аргентина: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.03.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол
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В Южной Америке продолжаются матчи отбора на ЧМ-2026, в рамках одного из них в ночь с 21 на 22 марта Уругвай примет Аргентину.
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Аргентина возглавляет общую таблицу южноамериканского отбора, имея в активе 25 очков. Уругвай – на 3-м месте и отстает от чемпионов мира на 5 очков. В итоге, нас ждет настоящая заруба на поле уругвайцев. Матч действительно ожидается жаркий!
Поединок состоится в 01:30 по Киеву. Смотреть онлайн видеотрансляцию игры можно на канале MEGOGO Футбол 1.
Уругвай - АргентинаСмотреть трансляцию
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