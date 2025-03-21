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Уругвай – Аргентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации к ЧМ-2026

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Уругвай – Аргентина: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.03.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол

Уругвай – Аргентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации к ЧМ-2026

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Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Южной Америке продолжаются матчи отбора на ЧМ-2026, в рамках одного из них в ночь с 21 на 22 марта Уругвай примет Аргентину.

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Аргентина возглавляет общую таблицу южноамериканского отбора, имея в активе 25 очков. Уругвай – на 3-м месте и отстает от чемпионов мира на 5 очков. В итоге, нас ждет настоящая заруба на поле уругвайцев. Матч действительно ожидается жаркий!

Поединок состоится в 01:30 по Киеву. Смотреть онлайн видеотрансляцию игры можно на канале MEGOGO Футбол 1.

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