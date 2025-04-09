Барселона - Боруссия 3:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Барселона" принимала дортмундскую "Боруссию".
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Каталонцы открыли счет на 25-й минуте - Рафинья на линии ворот затолкал мяч в сетку после штрафного в исполнении хозяев.
Ну а после перерыва дубль в ворота своей бывшей команды оформил Левандовский.
"Барселона" - "Боруссия" 3:0
Гол: Рафинья (25), Левандовский (47, 66)
Гол Рафиньи:
Первый гол Левандовского:
Второй гол Левандовского:
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