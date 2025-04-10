  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Левандовский мстит бывшей. Барселона - Боруссия 4:0. Видео голов и обзор матча
В тренде

Левандовский мстит бывшей. Барселона - Боруссия 4:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Левандовский мстит бывшей. Барселона - Боруссия 4:0. Видео голов и обзор матча

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Барселона" принимала дортмундскую "Боруссию".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Каталонцы открыли счет на 25-й минуте - Рафинья на линии ворот затолкал мяч в сетку после штрафного в исполнении хозяев.

Ну а после перерыва дубль в ворота своей бывшей команды оформил Левандовский, а окончательный счет установил Ямал. 4:0, и ответный матч превращается в формальность.

"Барселона" - "Боруссия" 4:0

Голы: Рафинья (25), Левандовский (47, 66), Ямал (77)

Обзор матча

Гол Рафиньи:

Первый гол Левандовского:

Второй гол Левандовского:

Гол Ямала:

По теме
yellow-arrow
Париж сильнее, но вилланы все еще в игре. ПСЖ - Астон Вилла 3:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Барселона - Боруссия Д. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Оформили результат еще в первом тайме. Лестер - Ньюкасл 0:3. Видео голов и обзор матча
Боруссия (Дортмунд) Барселона
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости