В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Барселона" принимала дортмундскую "Боруссию".

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Каталонцы открыли счет на 25-й минуте - Рафинья на линии ворот затолкал мяч в сетку после штрафного в исполнении хозяев.

Ну а после перерыва дубль в ворота своей бывшей команды оформил Левандовский, а окончательный счет установил Ямал. 4:0, и ответный матч превращается в формальность.

"Барселона" - "Боруссия" 4:0

Голы: Рафинья (25), Левандовский (47, 66), Ямал (77)

Обзор матча

Гол Рафиньи:

Первый гол Левандовского:

Второй гол Левандовского:

Гол Ямала: