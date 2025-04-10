Левандовский мстит бывшей. Барселона - Боруссия 4:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Барселона" принимала дортмундскую "Боруссию".
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Каталонцы открыли счет на 25-й минуте - Рафинья на линии ворот затолкал мяч в сетку после штрафного в исполнении хозяев.
Ну а после перерыва дубль в ворота своей бывшей команды оформил Левандовский, а окончательный счет установил Ямал. 4:0, и ответный матч превращается в формальность.
"Барселона" - "Боруссия" 4:0
Голы: Рафинья (25), Левандовский (47, 66), Ямал (77)
Обзор матча
Гол Рафиньи:
Первый гол Левандовского:
Второй гол Левандовского:
Гол Ямала:
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