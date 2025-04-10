Париж сильнее, но вилланы все еще в игре. ПСЖ - Астон Вилла 3:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "ПСЖ" принимал "Астон Виллу".
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Довольно неожиданно счет в матче ближе к концу первого тайма открыли "вилланы", но "ПСЖ" сразу же отыгрался. Ну а сразу после перерыва Хвича вывел парижан вперед, а уже в компенсированное время Рамос улчшил шансы парижан перед ответным поединком. 3:1 - итог матча.
"ПСЖ" - "Астон Вилла" 3:1
Голы: Дуэ (39), Хвича (49), Рамос (90+3) – Роджерс (35)
Обзор матча:
Гол Роджерса:
Гол Дуэ:
Гол Хвичи:
Гол Рамоса:
Комментарии
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