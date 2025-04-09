ПСЖ - Астон Вилла 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "ПСЖ" принимал "Астон Виллу".
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Довольно неожиданно счет в матче ближе к концу первого тайма открыли "вилланы", но "ПСЖ" сразу же отыгрался. Ну а сразу после перерыва Хвича вывел парижан вперед.
"ПСЖ" - "Астон Вилла" 2:1
Голы: Дуэ (39), Хвича (49) – Роджерс (35)
Гол Роджерса:
Гол Дуэ:
Гол Хвичи:
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