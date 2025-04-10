Пока справляются и без Мудрика. Легия — Челси 0:3. Видео голов и обзор матча Лиги конференций

В первом четвертьфинальном матче Лиги конференции "Челси" на выезде играл с "Легией".

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Первый тайм поляки смогли отыграть на ноль, а вот после перерыва посыпались – 0:3, да еще и Нкунку не реализовал пенальти.

"Легия" — "Челси" 0:3

Голы: Джордж (49), Мадуэке (57, 74)

На 73-й минуте Кристофер Нкунку не реализовал пенальти (вратарь)