Лион - Манчестер Юнайтед 2:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
В первом матче 1/4 финала Лиги Европы "Лион" принимал "Манчестер Юнайтед".
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Манкунианцы пропустили в середине 1-го тайма после штрафного и ошибки Онана, но Йоро на 45+5 смог сравнять счет.
Концовка второго тайма также оказалась активной. Зиркзе вывел "МЮ" вперед, но Шерки уже в компенсированное время сравнял. Ничья 2:2.
"Лион" - "Манчестер Юнайтед" 2:2
Голы: Альмада (26) – Йоро (45+5)
Обзор матча:
Гол Альмада:
Гол Йоро:
Гол Зиркзе:
Гол Шерки:
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