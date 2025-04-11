Лион - Манчестер Юнайтед 2:2. Видео голов и обзор матча

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы "Лион" принимал "Манчестер Юнайтед".

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Манкунианцы пропустили в середине 1-го тайма после штрафного и ошибки Онана, но Йоро на 45+5 смог сравнять счет.

Концовка второго тайма также оказалась активной. Зиркзе вывел "МЮ" вперед, но Шерки уже в компенсированное время сравнял. Ничья 2:2.

"Лион" - "Манчестер Юнайтед" 2:2

Голы: Альмада (26) – Йоро (45+5)

Обзор матча:

Гол Альмада:

Гол Йоро:

Гол Зиркзе:

Гол Шерки: