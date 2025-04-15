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Астон Вилла - ПСЖ 3:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Видеообзор поединка

Астон Вилла - ПСЖ 3:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Астон Вилла" принимала "ПСЖ". В первом матче во Франции парижане были сильнее 3:1.

Мачт получился интересный и интригующий. "ПСЖ" к 28-й минуте уже вел 2:0, но «Вилла» не только сравняла, но и вышла вперед. Остаток матча бирмингемцы провисели на воротах парижан, но перевести игру в овертайм не сумели.

3:2 и 4:5 по сумме двух матчей – ПСЖ в полуфинале.

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"Астон Вилла" - ПСЖ 3:2 (первый матч 1:3)

Голы: Тилеманс (35), Макгинн (55), Конса (57) - Хакими (11), Мендеш (28)

Обзор матча:

Гол Хакими:

Гол Мендеша:

Гол Тилеманса:

Гол Макгинна:

Гол Конса:

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