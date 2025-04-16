Астон Вилла - ПСЖ 3:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Астон Вилла" принимала "ПСЖ". В первом матче во Франции парижане были сильнее 3:1.
Матч получился интересный и интригующий. "ПСЖ" к 28-й минуте уже вел 2:0, но "Вилла" не только сравняла, но и вышла вперед. Остаток матча бирмингемцы провисели на воротах парижан, но перевести игру в овертайм не сумели.
3:2 и 4:5 по сумме двух матчей – "ПСЖ" в полуфинале.
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"Астон Вилла" - ПСЖ 3:2 (первый матч 1:3)
Голы: Тилеманс (35), Макгинн (55), Конса (57) - Хакими (11), Мендеш (28)
Обзор матча:
Гол Хакими:
Гол Мендеша:
Гол Тилеманса:
Гол Макгинна:
Гол Конса:
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Источник:Megogo
Опубликовал: Михаил Черныш
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