Астон Вилла - ПСЖ 3:2. Видео голов и обзор матча

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Астон Вилла" принимала "ПСЖ". В первом матче во Франции парижане были сильнее 3:1.

Матч получился интересный и интригующий. "ПСЖ" к 28-й минуте уже вел 2:0, но "Вилла" не только сравняла, но и вышла вперед. Остаток матча бирмингемцы провисели на воротах парижан, но перевести игру в овертайм не сумели.

3:2 и 4:5 по сумме двух матчей – "ПСЖ" в полуфинале.

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"Астон Вилла" - ПСЖ 3:2 (первый матч 1:3)

Голы: Тилеманс (35), Макгинн (55), Конса (57) - Хакими (11), Мендеш (28)

Обзор матча:

Гол Хакими:

Гол Мендеша:

Гол Тилеманса:

Гол Макгинна:

Гол Конса: