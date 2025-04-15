Боруссия Дортмунд - Барселона 3:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Боруссия" Дортмунд принимает "Барселону". В первом матче на "Камп Ноу" каталонцы разгромили соперника 4:0.
Несмотря на счет первого матча, БД дала бой "Барсе" - хозяева вели 2:0, но пропустили после обидного автогола. Гирасси забил третий гол, оформив хет-трик, но этого не хватило даже для овертайма.
3:1 и 3:5 по сумме двух матчей. "Барса" не без проблем, но в полуфинале.
"Боруссия" - "Барселона" 3:1
Гол: Гирасси (11, пен., 49, 76) - Бенсебаини (54, аг.)
Обзор матча:
Первый гол Гирасси:
Второй гол Гирасси:
Автогол Бенсебаини:
Второй гол Гирасси:
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