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Боруссия Дортмунд - Барселона 3:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Видеообзор поединка

Боруссия Дортмунд - Барселона 3:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Боруссия" Дортмунд принимает "Барселону". В первом матче на "Камп Ноу" каталонцы разгромили соперника 4:0.

Несмотря на счет первого матча, БД дала бой "Барсе" - хозяева вели 2:0, но пропустили после обидного автогола. Гирасси забил третий гол, оформив хет-трик, но этого не хватило даже для овертайма.

3:1 и 3:5 по сумме двух матчей. "Барса" не без проблем, но в полуфинале.

"Боруссия" - "Барселона" 3:1

Гол: Гирасси (11, пен., 49, 76) - Бенсебаини (54, аг.)

Обзор матча:

Первый гол Гирасси:

Второй гол Гирасси:

Автогол Бенсебаини:

Второй гол Гирасси:

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