Впереди - Барселона. Интер - Бавария 2:2. Видео голов и обзор матча

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Интер" принимал "Баварию". Неделю назад в Мюнхене миланцы обыграли соперника 2:1.

В ответном поединке первый тайм прошел без голов, но после перерыва команды раскочегарлились. "Бавария" открыла счет на 52-й минуте, но в течении 9 минут "Интер" забил дважды.

"Бавария" смогла сравнять счет, но на большее гостей не хватило. 2:2 и 4:3 по сумме двух матчей - "Интер" в полуфинале.

"Интер" - "Бавария" 2:2 (первый матч 2:1)

Голы: Мартинес (58), Павар (61) – Кейн (52), Даер (76)

Обзор матча:

Гол Кейна:

Гол Мартинеса:

Гол Павара:

Гол Даера: