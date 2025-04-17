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Впереди - Барселона. Интер - Бавария 2:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Впереди - Барселона. Интер - Бавария 2:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Интер" принимал "Баварию". Неделю назад в Мюнхене миланцы обыграли соперника 2:1.

В ответном поединке первый тайм прошел без голов, но после перерыва команды раскочегарлились. "Бавария" открыла счет на 52-й минуте, но в течении 9 минут "Интер" забил дважды.

"Бавария" смогла сравнять счет, но на большее гостей не хватило. 2:2 и 4:3 по сумме двух матчей - "Интер" в полуфинале.

"Интер" - "Бавария" 2:2 (первый матч 2:1)

Голы: Мартинес (58), Павар (61) – Кейн (52), Даер (76)

Обзор матча:

Гол Кейна:

Гол Мартинеса:

Гол Павара:

Гол Даера:

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Бавария (Мюнхен) Интер (Милан)
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