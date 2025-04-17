Впереди - Барселона. Интер - Бавария 2:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Интер" принимал "Баварию". Неделю назад в Мюнхене миланцы обыграли соперника 2:1.
В ответном поединке первый тайм прошел без голов, но после перерыва команды раскочегарлились. "Бавария" открыла счет на 52-й минуте, но в течении 9 минут "Интер" забил дважды.
"Бавария" смогла сравнять счет, но на большее гостей не хватило. 2:2 и 4:3 по сумме двух матчей - "Интер" в полуфинале.
"Интер" - "Бавария" 2:2 (первый матч 2:1)
Голы: Мартинес (58), Павар (61) – Кейн (52), Даер (76)
Обзор матча:
Гол Кейна:
Гол Мартинеса:
Гол Павара:
Гол Даера:
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