Король умер. Реал - Арсенал 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" принимал "Арсенал". Неделю назад в Лондоне "канониры" довольно неожиданно обыграли соперника 3:0.
В ответном поединке первый тайм прошел без голов, но с интригой – Сака не забил пенальти, а 11-метровый в ворота гостей судья сначала назначил, но после долгого просмотра ВАР его же и отменил.
А вот после перерыва "Арсенал" все-таки открыл счет. Идеальный пас в разрез от Мерино и Сака не менее идеально переправил мяч в сетку. Вот только уже через две минуту Винисиус сравнял – запрессинговал Салиба, отобрал мяч и перекинул кипера.
Ну а уже в компенсированное время Мартинелли убежал от всех и поставил жирную точку. 2:1 в матче и 5:1 по сумме двух поединков - "Арсенал" в полуфинале!
"Реал" - "Арсенал" 1:2 (первый матч 0:3)
Голы: Винисиус (67) – Сака (65), Мартинелли (90+5)
Обзор матча:
Гол Сака:
Гол Винисиуса:
Гол Мартинелли:
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