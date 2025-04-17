Фиалки чуть не доигрались. ЛК. Фиорентина - Целье 2:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
В ответном матче 1/4 финала Лиги Конференций "Фиорентина" после выездной победы 2:1 принимала "Целье".
И чуть не доигралась. Итальянцы уверенно начали, открыли счет, но затем пропустили дважды, после чего побежали отыгрываться.
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В итоге 2:2 и выход "фиалок" в полуфинал.
Голы: Мандрагора 37, Кен 67 - Матко 54, Неманич 65
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