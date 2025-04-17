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Фиалки чуть не доигрались. ЛК. Фиорентина - Целье 2:2. Видео голов и обзор матча

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Видеообзор поединка

Фиалки чуть не доигрались. ЛК. Фиорентина - Целье 2:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В ответном матче 1/4 финала Лиги Конференций "Фиорентина" после выездной победы 2:1 принимала "Целье".

И чуть не доигралась. Итальянцы уверенно начали, открыли счет, но затем пропустили дважды, после чего побежали отыгрываться.

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В итоге 2:2 и выход "фиалок" в полуфинал.

"Фиорентина" - "Целье" 2:2 (первый матч - 2:1)

Голы: Мандрагора 37, Кен 67 - Матко 54, Неманич 65

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