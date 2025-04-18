Всё решил один гол. Айнтрахт – Тоттенхэм 0:1. Видео гола и обзор матча
Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во Франкфурте местный "Айнтрахт" принимал "Тоттенхэм". В матче ничего не было решено, поскольку в первом поединке команды сыграли вничью 1:1.
В конце первого тайма гости заработали право на пенальти. Уверенная реализация Соланке вывела "Тоттенхэм" вперёд.
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Во втором тайме у обеих команд были моменты, но они заканчивались или ударами мимо ворот, или во вратаря. "Лондонский клуб удержал преимущество и сохранил ворота сухими.
"Айнтрахт" вылетает из еврокубков. Не вышло хлопнуть дверью, но болельщиков порадовали.
Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч
Айнтрахт – Тоттенхэм 0:1
Гол: Соланке (43, пен)
Видеообзор матча:
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