Всё решил один гол. Айнтрахт – Тоттенхэм 0:1. Видео гола и обзор матча

Во Франкфурте местный "Айнтрахт" принимал "Тоттенхэм". В матче ничего не было решено, поскольку в первом поединке команды сыграли вничью 1:1.

В конце первого тайма гости заработали право на пенальти. Уверенная реализация Соланке вывела "Тоттенхэм" вперёд.

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Во втором тайме у обеих команд были моменты, но они заканчивались или ударами мимо ворот, или во вратаря. "Лондонский клуб удержал преимущество и сохранил ворота сухими.

"Айнтрахт" вылетает из еврокубков. Не вышло хлопнуть дверью, но болельщиков порадовали.

Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч

Айнтрахт – Тоттенхэм 0:1

Гол: Соланке (43, пен)

Видеообзор матча: