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Интер Майами с Месси проиграл первый матч полуфинала Кубка чемпионов КОНКАКАФ

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Стартовали в противостоянии плохо

Интер Майами с Месси проиграл первый матч полуфинала Кубка чемпионов КОНКАКАФ

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Интер Майами" уступил на выезде "Ванкувер Уайткэпс" в первом поединке 1/2 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Голами в составе канадского клуба отличились Брайан Уайт и Себастьян Берхалтер.

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси отыграл всю встречу, но уже в третий раз подряд ушел с поля, не записав на свой счет результативные действия.

Ответный матч между командами состоится в четверг, первого мая.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Полуфинал (первая игра).

"Би-Си Плэйс". Ванкувер (Канада)

"Ванкувер" – "Интер Майами" 2:0

Голы: Уайт, 24, Берхалтер, 85

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Лионель Месси Ванкувер Уайткэпс (Канада) Кубок КОНКАКАФ Интер Майами
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