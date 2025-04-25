Интер Майами с Месси проиграл первый матч полуфинала Кубка чемпионов КОНКАКАФ

"Интер Майами" уступил на выезде "Ванкувер Уайткэпс" в первом поединке 1/2 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Голами в составе канадского клуба отличились Брайан Уайт и Себастьян Берхалтер.

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси отыграл всю встречу, но уже в третий раз подряд ушел с поля, не записав на свой счет результативные действия.

Ответный матч между командами состоится в четверг, первого мая.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Полуфинал (первая игра).

"Би-Си Плэйс". Ванкувер (Канада)

"Ванкувер" – "Интер Майами" 2:0

Голы: Уайт, 24, Берхалтер, 85