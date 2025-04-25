Интер Майами с Месси проиграл первый матч полуфинала Кубка чемпионов КОНКАКАФ
Стартовали в противостоянии плохо
Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер Майами" уступил на выезде "Ванкувер Уайткэпс" в первом поединке 1/2 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.
Голами в составе канадского клуба отличились Брайан Уайт и Себастьян Берхалтер.
Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси отыграл всю встречу, но уже в третий раз подряд ушел с поля, не записав на свой счет результативные действия.
Ответный матч между командами состоится в четверг, первого мая.
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Полуфинал (первая игра).
"Би-Си Плэйс". Ванкувер (Канада)
"Ванкувер" – "Интер Майами" 2:0
Голы: Уайт, 24, Берхалтер, 85
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Топ-24 самых дорогих трансферов украинцев между нашими клубами
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле
- Тарьей Бё сообщил о будущем пополнении в семье
- Шедевр Феде в одной из последних атак. Реал - Атлетик 1:0. Видео гола и обзор матча
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000