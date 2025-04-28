Уступили, ведя 3:1. Интер Майами без Месси потерпел первое поражение в МЛС
Вот это драма
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"Интер Майами" в родных стенах проиграл "Далласу" со счетом 3:4 в 10-м туре регулярном чемпионате МЛС.
В течение поединка клуб из Флориды вел со счетом 3:1, но в период с 64-й по 81-ю минуту пропустил три гола.
Главные звезды "Интер Майами" в лице Лионеля Месси, Луиса Суареса и Жорди Альбы участия в игре не принимали по причине ротации. Серхио Бускетс, в свою очередь, на поле со скамейки запасных также не вышел.
Потерпев первое поражение в текущем сезоне, подопечные Хавьера Маскерано опустились на 5-е место в Восточной конференции.
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