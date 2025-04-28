Уступили, ведя 3:1. Интер Майами без Месси потерпел первое поражение в МЛС

"Интер Майами" в родных стенах проиграл "Далласу" со счетом 3:4 в 10-м туре регулярном чемпионате МЛС.

В течение поединка клуб из Флориды вел со счетом 3:1, но в период с 64-й по 81-ю минуту пропустил три гола.

Главные звезды "Интер Майами" в лице Лионеля Месси, Луиса Суареса и Жорди Альбы участия в игре не принимали по причине ротации. Серхио Бускетс, в свою очередь, на поле со скамейки запасных также не вышел.

Потерпев первое поражение в текущем сезоне, подопечные Хавьера Маскерано опустились на 5-е место в Восточной конференции.