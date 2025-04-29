Арсенал - ПСЖ 0:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
x.com/PSG_inside
Во вторник, 29 апреля, в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов "Арсенал" в Лондоне принимал парижский "ПСЖ".
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И уже на 4-й минуте Дембеле открыл счет – отличный удар Усмана фактически с линии штрафной, который никто не накрыл.
Сразу после перерыва "Арсенал" после стандарта забил, но гол не был засчитан из-за офсайда.
В целом, команды насоздовали приличное количество моментов, но счет больше не изменился. 1:0 для парижан.
"Арсенал" - "ПСЖ" 0:1
Гол: Дембеле (4)
Обзор матча:
Гол Дембеле:
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