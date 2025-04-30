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Лондон - Париж. Арсенал - ПСЖ 0:1. Видео гола и обзор матча

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Видеообзор поединка

Лондон - Париж. Арсенал - ПСЖ 0:1. Видео гола и обзор матча

x.com/PSG_inside

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 29 апреля, в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов "Арсенал" в Лондоне принимал парижский "ПСЖ".

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И уже на 4-й минуте Дембеле открыл счет – отличный удар Усмана фактически с линии штрафной, который никто не накрыл.

Сразу после перерыва "Арсенал" после стандарта забил, но гол не был засчитан из-за офсайда.

В целом, команды насоздовали приличное количество моментов, но счет больше не изменился. 1:0 для парижан.

"Арсенал" - "ПСЖ" 0:1

Гол: Дембеле (4)

Обзор матча:

Гол Дембеле:

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