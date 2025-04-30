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Барселона - Интер 2:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Видеообзор поединка

Барселона - Интер 2:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 30 апреля, в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов "Барселона" принимает миланский "Интер".

Первый тайм - фантастический! "Интер" забил два шикарных гола, но "Барса" ответила не менее красивыми, тоже двумя! 2:2 к перерыву.

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"Барселона" - "Интер" 2:2

Голы: Ямал (24), Торрес (38) - Тюрам (1), Дюмфрис (21)

Гол Тюрама:

Гол Дюмфриса:

Гол Ямаля:

Гол Торреса:

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