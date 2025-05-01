Невероятная ничья. Барселона - Интер 3:3. Видео голов и обзор матча

Сегодня, 30 апреля, в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов "Барселона" принимает миланский "Интер".

Первый тайм - фантастический! "Интер" забил два шикарных гола, но "Барса" ответила не менее красивыми, тоже двумя! 2:2 к перерыву.

После перерыва команды еще по разу обменялись голами.

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"Барселона" - "Интер" 3:3

Голы: Ямал (24), Торрес (38), Зоммер (65, аг) - Тюрам (1), Дюмфрис (21, 64)

Обзор матча:

Гол Тюрама:

Первый гол Дюмфриса:

Гол Ямаля:

Гол Торреса:

Второй гол Дюмфриса:

Автогол Зоммера: