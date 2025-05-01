Невероятная ничья. Барселона - Интер 3:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 30 апреля, в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов "Барселона" принимает миланский "Интер".
Первый тайм - фантастический! "Интер" забил два шикарных гола, но "Барса" ответила не менее красивыми, тоже двумя! 2:2 к перерыву.
После перерыва команды еще по разу обменялись голами.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Барселона" - "Интер" 3:3
Голы: Ямал (24), Торрес (38), Зоммер (65, аг) - Тюрам (1), Дюмфрис (21, 64)
Обзор матча:
Гол Тюрама:
Первый гол Дюмфриса:
Гол Ямаля:
Гол Торреса:
Второй гол Дюмфриса:
Автогол Зоммера:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Барселона - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 30.04.2025
- "Пусть он вспомнит, когда в последний раз забивал". Хацкевич ответил на слова Супряги
- УПЛ. Ингулец – Заря 1:0. Подопечные Кобина поднимаются со дна турнирной таблицы
- Лондон - Париж. Арсенал - ПСЖ 0:1. Видео гола и обзор матча
- Футболиста МЮ заметили с австралийской моделью, которую ранее связывали с Мбаппе
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000