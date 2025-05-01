  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Полуфинал ЛЕ. Атлетик - Манчестер Юнайтед 0:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В тренде

Полуфинал ЛЕ. Атлетик - Манчестер Юнайтед 0:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Видео
Обновлено

Видеообзор матча

Полуфинал ЛЕ. Атлетик - Манчестер Юнайтед 0:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В первом полуфинальном матче Лиги Европы "МЮ" на выезде играл с "Атлетиком".

Матч получился легким для манкунианцев – уже на 35-й минуте хозяева остались в меньшинстве, ну а "Манчестер" к перерыву забил три сухих гола.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Атлетик" - "Манчестер Юнайтед" 0:3

Голы: Каземиро (30), Фернандеш (37, пен., 45)

Удален: Вивиан (35, "Атлетик")

Гол Каземиро:

Первый гол Фернандеша:

Второй гол Фернандеша:

По теме
yellow-arrow
Бетис - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
yellow-arrow
Дальше - без Роналду и Месси. Аль-Наср и Интер Майами вылетели из разных турниров
yellow-arrow
Невероятная ничья. Барселона - Интер 3:3. Видео голов и обзор матча
Атлетик (Бильбао) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости