Полуфинал ЛЕ. Атлетик - Манчестер Юнайтед 0:3. Видео голов и обзор матча

В первом полуфинальном матче Лиги Европы "МЮ" на выезде играл с "Атлетиком".

Матч получился легким для манкунианцев – уже на 35-й минуте хозяева остались в меньшинстве, ну а "Манчестер" к перерыву забил три сухих гола.

Второй тайм прошел без голов. 0:3, "МЮ" фактически в финале.

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"Атлетик" - "Манчестер Юнайтед" 0:3

Голы: Каземиро (30), Фернандеш (37, пен., 45)

Удален: Вивиан (35, "Атлетик")

Обзор матча:

Гол Каземиро:

Первый гол Фернандеша:

Второй гол Фернандеша: