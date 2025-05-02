Полуфинал ЛЕ. Атлетик - Манчестер Юнайтед 0:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine
В первом полуфинальном матче Лиги Европы "МЮ" на выезде играл с "Атлетиком".
Матч получился легким для манкунианцев – уже на 35-й минуте хозяева остались в меньшинстве, ну а "Манчестер" к перерыву забил три сухих гола.
Второй тайм прошел без голов. 0:3, "МЮ" фактически в финале.
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"Атлетик" - "Манчестер Юнайтед" 0:3
Голы: Каземиро (30), Фернандеш (37, пен., 45)
Удален: Вивиан (35, "Атлетик")
Обзор матча:
Гол Каземиро:
Первый гол Фернандеша:
Второй гол Фернандеша:
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Источник:Megogo
Опубликовал: Михаил Черныш
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